Лавров призвал отгородить Россию от мировой цивилизации и обозлиться на «цивилизованный мир»

29.07.2026 16:41





Национальным интересом России является превращение в самостоятельную цивилизацию и «надежное обеспечение границ», чтобы ограничить влияние из-за рубежа, заявил в интервью ВГТРК глава МИД РФ Сергей Лавров.



«На нас ополчился весь «цивилизованный» мир», — сказал Лавров, добавив, что у западных стран вновь появился «лозунг нанесения «стратегического поражения» России», а европейские государства поддерживают релокантов, собирающих деньги на «раскол Российской Федерации».



«Появился лозунг «деколонизации» России, под чем в очередной раз откровенно подразумевается «расчленение» нашей страны», — заявил Лавров. Он добавил, что российские центральные телеканалы «показывают все, что Запад замышляет». «Это важно видеть всем, чтобы понимать, что ситуация нешуточная», — подчеркнул глава МИД.



В этих условиях, по мнению Лаврова, России нужно «обрести здоровую злость», в том числе во внешней политике. «Злость в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всём, на направлении технологического прорыва (об этом сейчас много говорят). И по-злому решить, что мы обязаны это сделать. На себя разозлиться — хочу быстрее все достичь. И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте», — сказал министр.



По словам Лаврова, Запад «хочет соорудить смуту» в России, а его предложения по урегулированию войны в Украине являются «ультиматумом». «Замрем на линии соприкосновения — нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут», — пожаловался Лавров.



Он добавил, что Россия ведет войну с «прямыми последователями и потомками нацистов» и привел к пример канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество было спокойно, комфортно, в целом удовлетворено своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, — факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным, они хотели возбудить его против власти, готовили провокации. Они не могут честно конкурировать. Они во всём боятся честной конкуренции», — сказал Лавров.





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