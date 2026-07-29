Глава ОВГ: Международных трансляций, которые мы не сможем купить, будет все больше

29.07.2026 17:29





Международных трансляций, которые мы не сможем купить, будет все больше, потому что цены на лицензии растут, а бюджет Общественного вещателя сокращается. Лига чемпионов вернется, если мы стратегически решим, что это необходимо, - заявила генеральный директор Общественного вещателя Тинатин Бердзенишвили.



«Международных трансляций, которые мы не сможем купить, будет всё больше. И не только мы (мы не можем быть исключением), все общественные вещатели в Европе теряют спортивные лицензии, потому что цены на лицензии растут, а бюджет общественных вещателей сокращается, и не остается таким, какой есть. Цена растет и растет, а наш бюджет не следует за ними.



Да, это очень суровый бизнес, у которого нет правила. Цены растут, у нас есть свой предел, и мы не можем поднять цену выше этой. Конечно, конкуренция есть. Конкуренция существует не только в политике. Конкуренция есть и в коммерческих вопросах, таких как спорт. Если коммерческое телевидение имеет возможность освещать и грузинский спорт, я буду только рада.



Грузинский спорт на наших каналах обязательно будет усилен. Мы не потеряем международные трансляции, Лига чемпионов вернется, если у нас будет возможность и если мы стратегически решим, что это необходимо», - сказала Бердзенишвили.





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