Бочоришвили: Решение Науру является очень важной победой

29.07.2026 17:39





По заявлению министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили, решение Науру о разрыве­ дипломатических отношений с т.н. республиками Абхазией и Южной Осетией является очень важной победой.



По ее словам, МИД продолжит работу, чтобы решения, которые приняты незаконно, были отменены.



«Решение Науру о разрыве дипломатических отношений с т.н. независимыми республиками Абхазией и Южной Осетией является очень важной победой политики Грузии по непризнанию, а также тех дипломатических усилий, которые внешнеполитическая служба осуществляет для защиты территориальной целостности и суверенитета страны на международной арене



В своё время, когда Науру было принято решение об установлении дипотношений, это стало грубым нарушением международного права и его норм. Конечно, мы постоянно работали с различными партнёрами, чтобы это решение было отменено. Особенно следует отметить работу, проведённую в последнее время, результатом которой является сегодняшнее решение.



Прежде всего, хочу поздравить всех дипломатов, которые не жалеют усилий для работы по защите суверенитета и территориальной целостности Грузии на международной арене, и, конечно, пожелать успехов нашей стране в шагах по вопросу защиты суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Это сложный процесс, не простой. Приближается годовщина войны 2008 года. Именно результатом этой войны было признание независимости регионов Абхазии и Осетии, и, к сожалению, те международные последствия, которые последовали за этим признанием со стороны России на международной арене.



Мы продолжим работу, чтобы решения, которые приняты незаконно, были отменены, а также предпримем шаги, нужные для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны», - заявила Бочоришвили.



Для справки, Министерство иностранных дел сообщило, что Науру отменила дипломатические отношения Абхазией и т.н. Южной Осетией. По данным ведомства, Грузия выражает готовность установить дипломатические отношения с Республикой Науру и активизировать двустороннее сотрудничество на основе общих интересов.





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