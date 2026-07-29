Эрдоган назвал дезинформацию угрозой национальной безопасности

29.07.2026 12:20





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство рассматривает дезинформацию как угрозу национальной безопасности, и пообещал продолжать усилия по противодействию ей. Как сообщает "Европейская правда", заявление турецкого президента приводит Hürriyet Daily News.



Эрдоган подчеркнул, что дезинформация подрывает "чувство единства и доверия" в обществах и "угрожает демократиям".



"Сегодня дезинформация стала… асимметричным фактором, который ослабляет чувство единства и доверия в обществах и угрожает демократиям. Мы будем продолжать нашу борьбу с дезинформацией, исходя из этого понимания, решительно и с учетом жизненно важного значения этого вопроса", – заявил Эрдоган.



Эрдоган также раскритиковал социальные сети, которые, по его словам, "в значительной степени определяют, сколько внимания мы уделяем той или иной теме, как мы подходим к вопросам и, зачастую, какие реакции мы получаем".



"Кроме того, они искажают не только настоящее, но и прошлое, создавая мнимую историю, безжизненную, бездушную и поверхностную идентичность. Понятие, которое больше всего страдает в этом процессе, – это, несомненно, истина", – добавил он.



Как известно, Турция регулярно усиливает контроль над цифровыми платформами, вводя суровые штрафы и блокируя популярные сервисы, такие как Instagram и Discord, на фоне обвинений в несоблюдении местного законодательства и с целью защиты общественных интересов.



В апреле парламент Турции принял законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет.





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