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Генеральным директором Общественного вещателя вновь избрана Тинатин Бердзенишвили
29.07.2026 13:26
Тинатин Бердзенишвили избрана генеральным директором Общественного вещателя Грузии на второй срок.
За избрание Тинатин Бердзенишвили проголосовали 8 членов Попечительского совета, 2 - против.
Для справки, заявку на позицию генерального директора Общественного вещателя Грузии подала только одна кандидатка - Тинатин Бердзенишвили.
Напомним, согласно законодательной норме, генеральный директор Общественного вещателя назначается на должность Попечительским советом путем открытого конкурса на 6 лет. Тинатин Бердзенишвили была избрана генеральным директором Общественного вещателя 25 сентября 2020 года на 6 лет, соответственно, срок ее полномочий - до 25 сентября 2026 года.
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