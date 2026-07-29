Каладзе: Активно ведется процесс реабилитации проспекта Руставели, с расчетом на десятилетия

29.07.2026 13:33





Активно идет процесс реабилитации проспекта Руставели, рассчитанный на десятилетия, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.



По его словам, на данный момент полностью завершено фрезерование асфальтового покрытия.



«Масштабные работы по реабилитации проспекта Руставели начались 23 июля, в связи с чем движение автотранспорта было полностью ограничено. Уже на следующий день к работам на объекте приступила компания «Georgian Water and Power», которая начала полномасштабное обновление устаревших сетей водоснабжения и канализации. В будущем это значительно улучшит инженерную инфраструктуру проспекта», - заявил Каха Каладзе.



По словам мэра, на тротуарах начались работы по устройству подземных кабельных каналов, в которых впоследствии будут размещены электрические кабели.



«Компания-контрактор активно ведет демонтаж существующих на тротуарах ограждений, бордюров и других элементов инфраструктуры, чтобы на следующем этапе обустроить пространства в соответствии с современными стандартами. Также активно проводятся подготовительные работы к реабилитации подземных переходов», - отметил Каладзе.



По его словам, соответствующие бригады на объекте работают круглосуточно.



«Следует отметить, что все работы ведутся одновременно по нескольким направлениям, что значительно ускоряет темп реализации проекта. В ночные часы осуществляется вывоз собравшихся материалов и завоз новых материалов, чтобы в течение дня ограничить движение крупных машин. Приносим извинения за дискомфорт. По-другому реализовать такого типа проект невозможно», - заявил Каха Каладзе.





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