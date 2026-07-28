Евросоюз может ввести санкции против рекордных 1600 компаний за помощь России

28.07.2026 22:11





Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по данным ЕС, помогают России в войне против Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, это станет самым большим количеством фирм, внесённых в чёрный список в рамках одного санкционного пакета. Совокупный годовой оборот этих компаний превышает $20 млрд, а общая численность сотрудников — 265 тыс. человек. Если пакет будет одобрен, число подсанкционных организаций увеличится примерно на 50%.



Предложение готовится подразделением ЕС по внешней политике — Европейской службой внешних действий (EEAS). Работа над документом велась несколько месяцев, поскольку Брюссель стремится перекрыть все каналы поддержки военно-промышленного комплекса России. В то же время, по словам источников, этот пакет, вероятно, окажется менее эффективным, чем предыдущие санкции, направленные против российской нефтяной промышленности и банковской системы.



При согласовании 21-го санкционного пакета ЕС пришлось ослабить ряд мер: Греция добилась корректировки запрета на поставки российского СПГ, Франция и Италия добились смягчения предложения о запрете въезда для бывших российских военных, а другие страны заблокировали потенциальные запреты на импорт некоторых видов рыбы. Учитывая эти трудности, официальные лица, по данным источников, планируют распространить новое предложение в ближайшие недели, чтобы дать столицам достаточно времени для ознакомления, а затем принять санкции на встрече глав МИД в октябре. Помимо этого, Евросоюз готовит отдельные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей.



Bloomberg подчёркивает, что новый пакет — это очередная попытка ЕС оказать давление на Владимира Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Европейские лидеры считают, что укрепление позиций Украины на поле боя и ослабление российской экономики создали возможность для возобновления мирных переговоров. Однако Путин, как указывает агентство, пока отвергает любые призывы к прекращению огня, заявляя, что это позволит Киеву перевооружиться, и требует от Украины вывести войска из Донбасса, который российская армия оказалась не в состоянии захватить.





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