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В Швеции бывшего IT-консультанта армии признали виновным в шпионаже на РФ


29.07.2026   21:37


В Швеции признали виновным в попытке шпионажа в пользу РФ и обязали пройти психиатрическое лечение IT-специалиста, который в прошлом консультировал шведскую армию.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

29 июля суд в Стокгольме признал виновным в попытке передать засекреченную информацию российской разведке 34-летнего IT-специалиста, который в 2018–2022 годах работал консультантом для шведской армии. Кроме того, у него подтвердили серьезные проблемы с психическим здоровьем и обязали пройти лечение.

В частности, мужчину признали виновным в том, что он в ноябре-декабре 2025 года во время поездки в Москву попытался передать российским спецслужбам засекреченную информацию, к которой получил доступ в период работы.

Перед поездкой он контактировал с представителями ФСБ и военной разведки и стремился в обмен на эти данные получить политическое убежище и российское гражданство. В ходе расследования были найдены, в том числе, доказательства того, как он с помощью ИИ-инструмента Claude создавал документ с аргументацией относительно получения политической защиты.

Отмечается, что мужчина является иранцем по происхождению, но всю жизнь прожил в Швеции.

Осужденный продолжает отрицать обвинения. В отдельной ветви расследования проверяются подозрения в его причастности к подготовке убийства, следствие по этому делу еще продолжается.

В Литве также заявили о разоблачении шпиона, работавшего на Россию.

В Испании закрыли доступ к секретным данным военнослужащему, который скрыл брак с россиянкой.


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