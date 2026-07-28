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Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей» и раскрыл подробности
28.07.2026 21:02
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь". Об этом глава государства сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Зеленский отметил, что встреча прошла "хорошо".
"Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины", – написал президент.
По его словам, они обсудили с президентом "лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь".
"Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку", – написал Зеленский.
Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провел в Белом доме более часа.
Ранее Зеленский отметил, что в ходе визита его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между Украиной и США.
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