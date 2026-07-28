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В первом полугодии 2026 валютные резервы Грузии пополнились на $2,078 млрд
28.07.2026 20:46
В первом полугодии 2026 валютные резервы Грузии пополнились на $2,078 млрд и достигли $7,1 млрд.
Так, в июне Нацбанк приобрёл $612,6 млн, что немного уступает рекордному показателю этого года в $632,9 млн, который фиксировался в мае.
Всего же с января по июнь орган совершил операций на $2,078 млрд, в результате чего объём международных резервов вырос до $7,1 млрд.
Как отметили в Нацбанке, резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны, поэтому учреждение уделяет первостепенное внимание их пополнению.
Распределение валютных интервенций Нацбанка через платформу Bmatch в этом году:
▪️ Январь — покупка $86,6 млн
▪️ Февраль — покупка $429,3 млн
▪️ Март — покупка $16,2 млн
▪️ Апрель — покупка $333,3 млн
▪️ Май — покупка $632,9 млн
▪️ Июнь — покупка $612,6 млн
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