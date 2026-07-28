В первом полугодии 2026 валютные резервы Грузии пополнились на $2,078 млрд

28.07.2026 20:46





В первом полугодии 2026 валютные резервы Грузии пополнились на $2,078 млрд и достигли $7,1 млрд.



Так, в июне Нацбанк приобрёл $612,6 млн, что немного уступает рекордному показателю этого года в $632,9 млн, который фиксировался в мае.



Всего же с января по июнь орган совершил операций на $2,078 млрд, в результате чего объём международных резервов вырос до $7,1 млрд.



Как отметили в Нацбанке, резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны, поэтому учреждение уделяет первостепенное внимание их пополнению.



Распределение валютных интервенций Нацбанка через платформу Bmatch в этом году:



▪️ Январь — покупка $86,6 млн

▪️ Февраль — покупка $429,3 млн

▪️ Март — покупка $16,2 млн

▪️ Апрель — покупка $333,3 млн

▪️ Май — покупка $632,9 млн

▪️ Июнь — покупка $612,6 млн





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