ООН: Атаки на черноморские порты привели к резкому росту цен на пшеницу

28.07.2026 13:01





Возобновившиеся атаки на порты Чёрного моря, гражданские суда и сельскохозяйственную инфраструктуру вызывают серьёзную обеспокоенность, - об этом заявила директор Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН Кайоко Гото.



По её словам, порты Одессы, Черноморска, Пивденного, Измаила и Николаева находятся под непрерывными атаками.



Как отметила Кайоко Гото, в результате одного из таких ударов — ракетной атаки по сухогрузу под флагом Гвинеи-Бисау, перевозившему зерно у побережья Одессы, погибли 10 человек. В результате нападения на судно под флагом Того погибли пять человек, ещё десять получили ранения. Кроме того, по имеющимся данным, в течение текущего месяца в Азовском море ударам подверглись более 100 судов, что привело к нарушению морского судоходства.



Ссылаясь на данные Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), она заявила, что с начала июля цены на пшеницу выросли на 20% и достигли самого высокого уровня с марта 2024 года.



Кайоко Гото подчеркнула, что атаки на гражданское население, инфраструктуру и ядерные объекты являются незаконными в соответствии с международным гуманитарным правом. Она призвала стороны проявить максимальную сдержанность, возобновить диалог и приступить к инклюзивным переговорам с целью достижения немедленного, полного и безусловного прекращения огня. По её словам, ООН выражает полную готовность поддержать эти усилия.





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