За последние 24 часа арестовали 27 человек, связанных с «воровским миром»

28.07.2026 13:36





Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают активно и непрерывно бороться с различными категориями преступлений. Одним из главных приоритетов деятельности Министерства является борьба с организованной преступностью, в том числе с преступлениями, связанными с так называемым криминальным миром. Об этом говорится в пресс-релизе МВД Грузии.



В результате масштабной полицейской операции в этом направлении сотрудники Центрального управления уголовной полиции совместно с Генеральной прокуратурой Грузии за последние 24 часа арестовали 27 человек, связанных с так называемым «воровским миром». Еще шести лицам предъявлены обвинения, некоторые в исправительном учреждении, некоторые заочно, в том числе одному так называемому «вору в законе», проживающему за границей.



В результате интенсивных тайных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов на основании решения судьи, установлено, что обвиняемые действовали по указанию так называемого «воровского миром», проживающего за границей. Они получали деньги от «вора в законе» Мамуки Чхаберидзе и действовали в соответствии с его указаниями.



Они систематически общались друг с другом и организовывали так называемые воровские собрания, где решения принимались в соответствии с воровскими традициями.



Также установлено, что обвиняемые обсуждали финансовые споры между сторонами, в ходе которых они навязывали одной из сторон выплату денег другой, а также в её пользу. В случае нарушения конкретных сроков они угрожали физической расправой и смертью.



В результате обысков в личных и жилых домах обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, посредством которых они общались друг с другом и с так называемым воровством в законе за границей. В результате следственных действий полиция также изъяла различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов.



Ведется расследование по статьям, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет.



С 1 января сотрудники правоохранительных органов арестовали и привлекли к уголовной ответственности 343 человека, связанных с так называемым криминальным миром, в том числе 8 так называемых «воров в законе».





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