Купрадзе: Иванишвили придётся взять на себя ответственность за репрессивное законодательство

28.07.2026 14:11





Иванишвили должен прекратить использование репрессивного законодательства, отменить эти законы, открыть демократический и политический процесс, в том числе для оппозиции, и от этого будут зависеть дальнейшие действия со стороны Соединённых Штатов и администрации Трампа, - об этом заявил генеральный секретарь партии «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе. Он прокомментировал заявление посольства США, в котором выражена обеспокоенность в связи с созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти.



Купрадзе считает, что если учредитель и почётный председатель «Грузинской мечты» не изменит своё поведение и не отменит репрессивное законодательство, ему придётся взять на себя ответственность.



«Иванишвили придётся взять на себя соответствующую ответственность за это репрессивное законодательство, репрессивные действия и антигрузинскую деятельность. Эта ответственность для Иванишвили, безусловно, не будет подарком. Администрация Трампа уже в который раз предупреждает Иванишвили и «антигрузинскую мечту», что Бидзина Иванишвили и его антигрузинская команда не смогут просто так избежать этих преступлений без ответственности. Очевидно, что эти предупреждения не будут продолжаться долго, и Иванишвили придётся изменить «паттерн» своего поведения. В первую очередь, это должно быть отмена репрессивного законодательства, это должно быть отказом от идеи запрета партий и возвращением всех процессов в политические и правовые рамки», — заявил Купрадзе.



Напомним, как сообщили в посольстве США «Радио Свобода», они решительно выступают против цензуры и ограничительных законов, которые используются для подавления голоса людей с нежелательными взглядами. Данное заявление посольство сделало в ответ на вопрос в контексте задержания журналиста Вахо Саная.



«Мы обеспокоены созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти. Лучшим ответом на ложь и ошибочные взгляды является больше свободы слова, а не навязанное молчание», — говорится в заявлении.





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