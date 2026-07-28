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Transfermarkt обновил трансферные цены футболистов - Хвича в десятке
28.07.2026 14:53
После чемпионата мира Transfermarkt обновил цены на игроков. Стоимость грузинского вингера и ПСЖ Хвичи Кварацхелия, не участвовавшего в чемпионате мира, по-прежнему составляет 140 миллионов евро.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1-2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 220 миллионов
1-2. Ламин Ямал (Барселона) - 220 миллионов
3. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) - 200 миллионов
4. Майкл Олисе (Бавария) - 170 миллионов
5. Джуд Беллингем (Реал Мадрид) - 160 миллионов
6. Педри (Барселона) - 150 миллионов
7-10. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 140 миллионов
7-10. Винисиус («Реал») – 140 миллионов.
7-10. Витинья («ПСЖ») – 140 миллионов
7-10. Жоау Невеш («ПСЖ») – 140 миллионов.
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