Transfermarkt обновил трансферные цены футболистов - Хвича в десятке

28.07.2026 14:53





После чемпионата мира Transfermarkt обновил цены на игроков. Стоимость грузинского вингера и ПСЖ Хвичи Кварацхелия, не участвовавшего в чемпионате мира, по-прежнему составляет 140 миллионов евро.



Топ-10 выглядит следующим образом:

1-2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) - 220 миллионов

1-2. Ламин Ямал (Барселона) - 220 миллионов

3. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) - 200 миллионов

4. Майкл Олисе (Бавария) - 170 миллионов

5. Джуд Беллингем (Реал Мадрид) - 160 миллионов

6. Педри (Барселона) - 150 миллионов

7-10. Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 140 миллионов

7-10. Винисиус («Реал») – 140 миллионов.

7-10. Витинья («ПСЖ») – 140 миллионов

7-10. Жоау Невеш («ПСЖ») – 140 миллионов.





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