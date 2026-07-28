Николоз Антидзе: Энгурская ГЭС не повреждена, и её безопасности ничего не угрожает

28.07.2026 14:58





«Энгурская ГЭС не повреждена, и её безопасности ничего не угрожает», — Николоз Антидзе, директор ООО «Энгури Аттракцион», называет распространяемую в социальных сетях информацию безосновательной и призывает граждан не верить ложным новостям.



Уже несколько недель в социальных сетях распространяется дезинформация о том, что Энгурская ГЭС повреждена и существует угроза её обрушения. Одновременно активно распространяются видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые вводят общественность в заблуждение и не отражают реальность.



«Я не знаю, на чём основана эта информация, но могу с полной ответственностью заявить, что всё это неправда и совершенно необоснованно. Мы работаем на Энгурской ГЭС каждый день, и говорить о повреждениях нет необходимости. Напротив, посетители, приезжающие сюда, не могут скрыть своего восхищения, увидев это грандиозное инженерное сооружение.



Энгурская ГЭС — это уникальное инженерное сооружение мирового класса. Её проектирование, строительство и методология до сих пор считаются одними из лучших образцов международной инженерной практики. Когда в мире строятся крупные арочные плотины, опыт и инженерные решения Энгурской ГЭС до сих пор используются в качестве эталона и находят отражение в специализированных учебниках.



Говорить об опасности нет смысла. Это уникальное сооружение, отличающееся как масштабом и мощностью, так и высокими стандартами безопасности. Энгурская ГЭС — это гордость инженерного наследия Грузии и объект мирового значения.



Я призываю всех не верить слухам и фейковым видеороликам, созданным с помощью искусственного интеллекта в социальных сетях. Если у кого-то возникнут вопросы, лучше посетить Энгурскую ГЭС и собственными глазами увидеть . это чудо инженерной мысли мирового уровня», — сказал Николоз Антидзе, директор компании Enguri Attraction LLC, в беседе с Timer.





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