ГПЦ призывает защищать «традиционные ценности» без насилия

28.07.2026 13:34





Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе прокомментировал основание нового движения в защиту грузинских традиций и ценностей, участники которого выразили готовность сесть в тюрьму ради своих целей.



Детали. Отвечая на вопрос Radio Tavisupleba Джагмаидзе заявил, что церковь не может поддерживать призывы к насилию.



Цитата. «Церковь не может поддерживать какие-либо призывы к насилию в обществе, даже задавать такой вопрос церкви неловко. К сожалению, в последние годы неуважительное и оскорбительное отношение к церковным святыням проявлялось неоднократно, по поводу чего верующая общественность не раз выражала свою боль.



Важно, чтобы при выражении своего мнения люди не наносили оскорблений чужим ценностям и святыням, а с другой стороны — чтобы защита святыней и ценностей со стороны того или иного движения либо частных лиц была отделена от любого насилия, агрессии и нарушения закона», — заявил он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





