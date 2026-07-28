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ГПЦ призывает защищать «традиционные ценности» без насилия
28.07.2026 13:34
Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе прокомментировал основание нового движения в защиту грузинских традиций и ценностей, участники которого выразили готовность сесть в тюрьму ради своих целей.
Детали. Отвечая на вопрос Radio Tavisupleba Джагмаидзе заявил, что церковь не может поддерживать призывы к насилию.
Цитата. «Церковь не может поддерживать какие-либо призывы к насилию в обществе, даже задавать такой вопрос церкви неловко. К сожалению, в последние годы неуважительное и оскорбительное отношение к церковным святыням проявлялось неоднократно, по поводу чего верующая общественность не раз выражала свою боль.
Важно, чтобы при выражении своего мнения люди не наносили оскорблений чужим ценностям и святыням, а с другой стороны — чтобы защита святыней и ценностей со стороны того или иного движения либо частных лиц была отделена от любого насилия, агрессии и нарушения закона», — заявил он.
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