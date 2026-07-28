На муниципальных автобусах Батуми появилась реклама российского Wildberries

28.07.2026 13:29





На муниципальных автобусах Батуми разместили рекламу российского интернет-магазина Wildberries, который в исходном сообщении назван подсанкционной компанией.



Городскими автобусами управляет компания «Батумский автотранспорт», принадлежащая мэрии Батуми.



В компании заявили, что размещением рекламы на муниципальном транспорте занимается рекламное агентство Alma на основании договора аренды. Эта компания фактически занимает монопольное положение на рекламном рынке Батуми.



«Содержание рекламы с нами не согласовывается», — сообщили в «Батумском автотранспорте».



При этом там не смогли уточнить, на скольких автобусах размещена реклама Wildberries и как долго она будет демонстрироваться.



Автобусы с рекламой российской компании были замечены 27 июля на улицах Батуми.



"Alma", reklamar çikart!



Alma- в переводе с турецкого означает - не бери))





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