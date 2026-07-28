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На муниципальных автобусах Батуми появилась реклама российского Wildberries


28.07.2026   13:29


На муниципальных автобусах Батуми разместили рекламу российского интернет-магазина Wildberries, который в исходном сообщении назван подсанкционной компанией.

Городскими автобусами управляет компания «Батумский автотранспорт», принадлежащая мэрии Батуми.

В компании заявили, что размещением рекламы на муниципальном транспорте занимается рекламное агентство Alma на основании договора аренды. Эта компания фактически занимает монопольное положение на рекламном рынке Батуми.

«Содержание рекламы с нами не согласовывается», — сообщили в «Батумском автотранспорте».

При этом там не смогли уточнить, на скольких автобусах размещена реклама Wildberries и как долго она будет демонстрироваться.

Автобусы с рекламой российской компании были замечены 27 июля на улицах Батуми.

"Alma", reklamar çikart!

Alma- в переводе с турецкого означает - не бери))


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