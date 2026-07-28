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Зеленский провел встречу с Трампом в Белом доме


28.07.2026   20:52


Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом, где у него состоялась двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Зеленский покинул Белый дом", – сообщило агентство, добавив, что президент Украины находился внутри чуть больше часа.

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений.

Ранее Зеленский отметил, что в ходе визита его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между Украиной и США.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что после переговоров с Трампом, в 18:00 по киевскому времени, у Зеленского запланирована встреча с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В 19:30 по киевскому времени президент примет участие в Национальной церемонии прощания с покойным сенатором Линдси Грэмом. В 01:00 по киевскому времени состоится встреча с сенаторами-соавторами законопроекта Линдси Грэма о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

Во вторник двухпартийная группа сенаторов США объявила о достижении договоренности по долгожданному законопроекту, который позволит Трампу ввести дополнительные ограничения против основных покупателей российских энергоресурсов, а также Ирана.


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