В Грузии вводятся новые правила перемещения машин дистрибуции

28.07.2026 21:36





Установлены специальные правила парковки в автобусных полосах для транспортных средств, осуществляющих доставку товаров. Документ от 24 июля устанавливает специальные правила для тех механических транспортных средств, которые доставляют товары, связанные с предпринимательской деятельностью, или перевозят их в интересах лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.



Согласно приказу, транспортные средства с соответствующим пропуском будут иметь право останавливаться и стоять на автобусной полосе (BUS LANE) только с 01:00 до 06:00, за исключением случаев, когда конкретный муниципалитет устанавливает иной временной интервал для движения общественного транспорта.



Согласно документу, использование этого права будет возможно только на основании специального пропуска, выданного Министерством внутренних дел. Как указано в приказе, пропуск будет выдан сроком на один год.



Для получения разрешения лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, или компания, занимающаяся перевозкой товаров, должны подать письменное заявление в патрульную полицию и предоставить:



- Информацию о марке и государственном номерном знаке транспортного средства;



- Копию свидетельства о регистрации транспортного средства;



- Справку из налоговой службы об основной и дополнительной деятельности налогоплательщика;



- Фотографию светоотражающей наклейки на транспортном средстве, а также отличительного знака или цвета (если таковой имеется).



В приказе указано, что при остановке на полосе для автобусов водитель обязан включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства и немедленно покинуть полосу по завершении работы.



Кроме того, как указано в приказе, лицо, перевозящее груз, должно носить светоотражающий жилет, а на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства должен быть установлен светоотражающий столб с оранжевым или желтым мигающим светом высотой не менее 0,5 метра.



Также обязательно размещение светоотражающей наклейки на багажнике или задних дверях транспортного средства.



Согласно документу, представитель ведомства будет иметь право на месте проверять цель остановки на автобусной полосе, в том числе сверять информационную базу данных Налоговой службы на наличие накладной, связанной с перевозкой грузов.



Что касается аннулирования пропусков, это возможно по запросу его владельца в случае отчуждения транспортного средства, систематического нарушения правил или истечения срока действия.



В распоряжении также указано, что остановка или стоянка на автобусной полосе (BUS LINE) в нарушение установленных требований повлечет за собой привлечение водителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





