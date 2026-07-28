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За мошенничество на 47 тысяч лари в Озургети задержаны двое


28.07.2026   20:37


Прокуратура Грузии сообщила о задержании двух человек по делу о мошенничестве в крупном размере и угрозах. Один из задержанных ранее работал в Министерстве внутренних дел.

По данным следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, под разными вымышленными предлогами получили от потерпевшего 47 443 лари, якобы для вложения в бизнес.

После того как потерпевший начал требовать вернуть деньги, один из обвиняемых стал угрожать ему физической расправой.

Задержанным предъявлены обвинения в угрозах и мошенничестве, совершённом группой лиц в крупном размере. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения.


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