Замминистра культуры Аджарии подтвердил драку в музее

28.07.2026 20:28





Заместитель министра культуры Аджарии Заур Ахвледиани подтвердил, что во время мероприятия в

музее искусств Аджарии у него произошёл конфликт с одним из посетителей.



«Это была личная история. Он что-то вспомнил и попытался устроить провокацию. Ходил по музею, мешал и вредил, поэтому я вывел его на улицу. Все слышали, как он хамил. Разумеется, я не собирался это терпеть», — заявил Заур.



На вопрос, получил ли он сам какие-либо травмы во время инцидента, замминистра ответил:



«Он даже рукой не успел замахнуться. Его избили — и он от нас отстал. Он не госслужащий, у него свой бизнес».



По словам Заура Ахвледиани, расследование по факту конфликта не начиналось, поскольку он не обращался в полицию.



Информация о нападении на заместителя министра культуры Аджарии появилась около недели назад.







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