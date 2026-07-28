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Замминистра культуры Аджарии подтвердил драку в музее


28.07.2026   20:28


Заместитель министра культуры Аджарии Заур Ахвледиани подтвердил, что во время мероприятия в
музее искусств Аджарии у него произошёл конфликт с одним из посетителей.

«Это была личная история. Он что-то вспомнил и попытался устроить провокацию. Ходил по музею, мешал и вредил, поэтому я вывел его на улицу. Все слышали, как он хамил. Разумеется, я не собирался это терпеть», — заявил Заур.

На вопрос, получил ли он сам какие-либо травмы во время инцидента, замминистра ответил:

«Он даже рукой не успел замахнуться. Его избили — и он от нас отстал. Он не госслужащий, у него свой бизнес».

По словам Заура Ахвледиани, расследование по факту конфликта не начиналось, поскольку он не обращался в полицию.

Информация о нападении на заместителя министра культуры Аджарии появилась около недели назад.


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