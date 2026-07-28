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Замминистра культуры Аджарии подтвердил драку в музее
28.07.2026 20:28
Заместитель министра культуры Аджарии Заур Ахвледиани подтвердил, что во время мероприятия в
музее искусств Аджарии у него произошёл конфликт с одним из посетителей.
«Это была личная история. Он что-то вспомнил и попытался устроить провокацию. Ходил по музею, мешал и вредил, поэтому я вывел его на улицу. Все слышали, как он хамил. Разумеется, я не собирался это терпеть», — заявил Заур.
На вопрос, получил ли он сам какие-либо травмы во время инцидента, замминистра ответил:
«Он даже рукой не успел замахнуться. Его избили — и он от нас отстал. Он не госслужащий, у него свой бизнес».
По словам Заура Ахвледиани, расследование по факту конфликта не начиналось, поскольку он не обращался в полицию.
Информация о нападении на заместителя министра культуры Аджарии появилась около недели назад.
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