Сенат США готовит самый жесткий удар по российской нефти

28.07.2026 17:56





Американский Сенат приблизился к принятию нового масштабного пакета санкций против России, который может затронуть не только Москву, но и крупнейших покупателей российских энергоресурсов — Китай, Индию и Турцию, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).



Законопроект, получивший широкую двухпартийную поддержку, предусматривает новые санкции против российского энергетического и финансового секторов, а также дает администрации США право вводить пошлины до 100% в отношении крупнейших импортеров российской нефти и газа.



Авторы инициативы считают, что сейчас для усиления давления на Кремль сложились наиболее благоприятные условия. «Российская экономика уже испытывает серьезное давление на фоне снижения нефтяных доходов, роста бюджетного дефицита и ударов Украины по объектам нефтяной инфраструктуры», — пишет издание. Атаки нарушили работу нефтеперерабатывающих предприятий, а значительные объемы российской нефти оказались в плавучих хранилищах из-за слабого спроса.



Особое внимание в документе уделено Индии, которая остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. В случае вступления закона в силу Нью-Дели может столкнуться с высокими американскими тарифами, если не сократит закупки сырья из России. При этом авторы обращают внимание на сообщения о том, что часть нефтепродуктов, произведенных в Индии из российской нефти, впоследствии поставляется обратно в Россию. Такие схемы, по их мнению, требуют дополнительной проверки.



Китай, вероятнее всего, выберет иной путь. «Пекин вряд ли откажется от российских энергоносителей под угрозой новых американских пошлин и может ответить собственными экономическими мерами, как это уже происходило во время предыдущих торговых конфликтов между двумя странами», пишут эксперты.



Отдельный раздел законопроекта касается Ирана. Однако его включение эксперты называют скорее политическим сигналом, поскольку Тегеран уже много лет находится под масштабными американскими санкциями. Вместо новых ограничений авторы предлагают сосредоточиться на более жестком исполнении уже действующих мер и борьбе с финансовыми схемами, позволяющими обходить санкционный режим.



«Моя надежда — закончить эту войну дипломатическим путем. И чем больше рычагов давления на Путина у нас будет, тем лучше», — сказал сенатор Линдси Грэм незадолго до своей смерти.



Успех инициативы будет зависеть не столько от самого принятия закона, сколько от его практического исполнения. «Закон, если он будет принят, даст Вашингтону дополнительные рычаги давления на Россию, однако его эффективность определит готовность США последовательно применять как новые, так и уже существующие санкции», — считают авторы.





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