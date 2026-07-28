Кадагишвили: Знак равенства между сквернословием и свободой слова - интеллектуальная деградация

28.07.2026 17:46





То, что кто-то пытается поставить знак равенства между нецензурной бранью и свободой слова, — это просто интеллектуальная деградация - Мы не намерены вступать в излишнюю полемику с Соединёнными Штатами, - об этом заявил депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, комментируя заявление посольства США, опубликованное «Радио Свобода», в котором говорится, что дипмиссия «обеспокоена созданием правительством Грузии Управления по борьбе с языком ненависти».



По его словам, для общества абсолютно неприемлемо, чтобы нецензурная брань стала инструментом воздействия на общество, его раскола, подавления и деморализации.



«Для общества абсолютно неприемлемо, чтобы нецензурная брань стала инструментом воздействия на общество, его раскола, подавления и деморализации. Почему ругань запрещена? Потому что, когда один человек оскорбляет другого, это приводит к деморализации, буллингу и психологическому разрушению. Соответственно, нецензурная брань, ругань и деморализация в социальных сетях представляют собой аналогичную, но гораздо более масштабную атаку на человека и общество. Поэтому нецензурной брани нельзя позволить распространяться.



Что касается того, что кто-то хочет поставить знак равенства между нецензурной бранью и свободой слова, — это просто интеллектуальная деградация. Мы всегда будем поддерживать свободу слова, но всегда будем выступать против нецензурной брани.



Что касается Соединённых Штатов, мы не намерены вступать в излишнюю полемику, поскольку свобода СМИ в нашей стране достаточно развита и защищена. При желании можно было бы провести немало интересных параллелей с нынешней ситуацией в самих Соединённых Штатах, однако мы хотим развивать с Америкой совершенно другую, позитивную повестку», — заявил Ираклий Кадагишвили.



Отвечая на вопрос, где проходит граница между свободой выражения мнения и языком ненависти либо оскорблением, Кадагишвили заявил, что нецензурная брань не имеет никакого отношения к свободе.



«Представьте, что мне не понравится ваш вопрос или ваш репортаж, и я обращусь к вам с грубыми, нецензурными словами, оценивая вашу журналистскую деятельность. Кем я тогда буду? Человеком, выражающим своё свободное мнение, или обычным агрессором?



Нецензурная брань не имеет никакого отношения к свободе! Нам говорят, что то, что противоречит человеческой природе, следует сделать нормой жизни. Любое нормальное общество — будь то Америка или Европа — по мере возможности с этим борется. Именно здесь проходит граница: общество не должно допустить, чтобы оказаться в плену нецензурной брани, потому что она разрушает психику человека — того, кто её произносит, того, кто её слышит, и того, кому она адресована. И, конечно, это отражается на всём обществе», — заявил Кадагишвили.



На вопрос, несут ли сами политики ответственность за распространение языка ненависти, Кадагишвили ответил, что свою долю ответственности несут все — политики, представители СМИ, рядовые граждане и другие.



«Согласен с вами, что свою долю ответственности несут все — политики, представители СМИ, рядовые граждане и так далее. Я не хочу говорить, что ответственность лежит на одних, а на других — нет. Она лежит на всех. Но если следовать логике, что раз политик тоже может использовать нецензурную лексику, значит это допустимо, — это неправильный подход. Ни для кого — начиная с политика и заканчивая обычным человеком, который хочет выразить своё мнение по общественным или важным для страны вопросам, — нецензурная брань не должна быть приемлемой.



Нецензурная брань — это язык зла. Если мы пойдём по этому пути, всё общество придёт к очень плохому результату.



То, что я или кто-то другой однажды не сдержался в публичном пространстве и произнёс плохое слово, — вы же сами видите, что это плохо. Это никому не нравится, в том числе и тому, кто это сказал. Но мы говорим о том, что это нельзя поощрять, нельзя превращать в норму и нельзя этому аплодировать. Напротив, это должно осуждаться и постепенно исчезнуть из общественных отношений», — заявил Ираклий Кадагишвили.





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