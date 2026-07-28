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МВД возбудило уголовное дело по факту изнасилования иностранки в Бахмаро
28.07.2026 17:50
В Бахмаро арестован один человек по обвинению в изнасиловании иностранки, сообщили в МВД.
Бахмаро — это горный курорт в Чохатаурском муниципалитете Грузии, в Гурии.
МВД не уточняет, гражданкой какой страны является женщина. Также на данный момент нет никакой информации о задержанном. Дело расследуется по статье 137 УК.
Guriis Moambe cообщает, что женщина — гражданка Японии. Задержанный — местный житель. Адвокат задержанного утверждает, что «все произошло по взаимному согласию», на что есть «шесть свидетелей». Адвокат также заявил, что женщина пыталась таким способом заработать деньги, а когда их не получила — обратилась в полицию.
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