Член ЕНД: США не будут налаживать отношения с авторитарным режимом

28.07.2026 17:49





«Оценка США происходящего сегодня в Грузии абсолютно закономерна», заявила член партии «Единое национальное движение» Ани Цитлидзе, комментируя заявление посольства Соединенных Штатов о создании грузинского правительственного управления по борьбе с языком.



«Совершенно естественно, что США дают такую оценку происходящему в Грузии. Когда за свободу выражения мнения задерживают журналистов – Вахо Саная и Мзию Амаглобели, очевидно, что наши международные партнеры будут реагировать именно так, как отреагировали Соединенные Штаты.



«Грузинская мечта» прекрасно понимает, что не сможет наладить отношения ни с США, ни с Евросоюзом по одной простой причине. Они не выстраивают отношения с режимами, которые задерживают журналистов, политиков и рядовых граждан за выражение мнения, подрывают демократическое развитие Грузии, применяют насилие против собственных граждан, изолируют страну и лишают ее европейского будущего, которое напрямую связано со свободой и национальной идентичностью Грузии.



Реакция США и наших международных партнеров ясно указывает только на одно: спасти Грузию можно будет лишь без олигархического режима и Бидзины Иванишвили. Я уверена, что за этим заявлением последуют конкретные шаги со стороны США.



Напомню риторику «Грузинской мечты», когда она убеждала своих избирателей, что проблемы вызваны администрацией Байдена и что отношения будут налажены после прихода администрации Трампа. Однако это заявление прозвучало уже при администрации Трампа и было сформулировано в очень жестких выражениях. В нем прямо сказано, что происходящее сегодня в Грузии связано со свободой выражения мнения и не имеет ничего общего с демократией и развитием», — заявила Цитлидзе.





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