В Сочи из-за украинских обстрелов прекратили заходить круизные лайнеры

28.07.2026 21:50





Круизный лайнер Astoria Grande прекратил заходы в Сочи после того, как российские морские власти предупредили о небезопасности плавания в восточной части Чёрного моря из-за угрозы атак. Как сообщила пресс-служба Astoria Grande, посадка и высадка пассажиров ближайших круизов будут осуществляться не в Сочи, а в турецкой Анталье. Оттуда пассажиров за счёт компании доставят в Сочи либо в другой доступный для авиасообщения российский город.



Пассажирам также обещают компенсировать документально подтверждённые расходы, связанные с изменением маршрута, предоставить бортовой депозит и организовать трансфер между аэропортом и морским портом Антальи. Те, кто не сможет отправиться в круиз по обновлённой программе, смогут перенести поездку на другие даты или вернуть полную стоимость билетов.



Решение судоходной компании последовало за предупреждением Минобороны России, которое признало пребывание в российской акватории Чёрного моря небезопасным из-за угрозы атак украинских воздушных и морских беспилотников. Предупреждение распространяется на всю исключительную экономическую зону России в Чёрном море, включая район Новороссийска — крупнейшего экспортного порта страны.



Перед этим Вооруженные силы Украины развернули кампанию по уничтожению российских судов «теневого флота» в акваториях Азовского и Черного морей. Согласно данным украинского командования, в ходе операции «МоЛоЧКа» чуть более чем за две недели были поражены около 200 российских плавсредств, включая танкеры.



Россия, в свою очередь, продолжает наносить удары по украинским портам Одесса и Черноморск. По словам министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, это вынудило судовладельцев временно прекратить заходы судов для вывоза украинской сельхозпродукции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





