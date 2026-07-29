Удары Украины вывели из строя более 15% складов Wildberries

29.07.2026 16:48





Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полторы недели вывели из строя восемь складов Wildberries общей площадью около 860 тыс. кв. метров. Это 15,4% всех складских помещений маркетплейса (5,6 млн кв. метров), подсчитала «Верстка». Самой крупной потерей для компании стал склад в подмосковной Электростали — после атаки 18 июля на объекте выгорело 250 тыс. кв. метров, а также погиб один сотрудник. Еще около 170 тыс. кв. метров складских помещений попали под удар беспилотников утром 29 июля в Рязани. Судя по фото и видео, логистический центр был полностью охвачен огнем.



Также после атак дронов сгорели еще четыре склада площадью от 100 до 108 тыс. кв. метров: в Котовске Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске Ставропольского края и петербургском районе Шушары. При ударах по первым двум объектам погибли восемь человек. Кроме того, пожар на складах Wildberries после ударов беспилотников возник в районе Уткина Заводь (16,9 тыс. кв. метров) в Ленинградской области и аннексированном Симферополе (6 тыс. кв. метров). Еще четыре атаки ВСУ на логистические центры маркетплейса обошлись без возгораний. Это удары по объектам в подмосковном Коледино, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске в Татарстане.



Представитель Wildberries ранее говорил «Коммерсанту», что логистическим центрам в Электростали, Котовске, Краснодаре и Невинномысске потребуется полное восстановление. Источники издания на рынке недвижимости оценивали строительство таких же четырех складов без учета оборудования в 35,5 млрд руб. Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов называл существенной потерей для маркетплейса сокращение логистических мощностей и предупреждал, что это отразится на сроках доставки товаров. При этом руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отмечал, что потеря центра в Подмосковье ударит по импортным потокам.



На этом фоне Wildberries стал искать свободные склады, но собственники объектов не готовы подписывать новые договоры аренды с маркетплейсов из-за рисков атак дронов, говорили источники «Коммерсанта» на рынке. Также, по их словам, маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане общей площадью 100 тыс. кв. метров, чтобы обезопасить часть своих мощностей от ударов. Кроме того, по данным источников Reuters, владелица Wildberries Татьяна Ким попросила о поддержке правительство. В частности, она обсуждает налоговые льготы, которые должны помочь расплатиться маркетплейсу с пострадавшими предпринимателями.





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