В Рязани после атаки дронов сгорел один из крупнейших складов Wildberries

29.07.2026 12:35





Силы обороны Украины полностью уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.



Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, местные власти заявили, что на оба объекта упали лишь обломки дронов. Но видео в сети свидетельствуют об обратном.



Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что склад Wildberries в Рязани - четвертый по площади в стране-агрессоре России и открыт совсем недавно - в 2023–2024 годах.



Как пишет Astra, в сети жители Рязани писали, что сирены включали несколько раз за ночь, было очень много взрывов. Позже стало известно, что под атакой оказался склад Wildberries на территории индустриального парка «Рязанский» в районе села Тюшево. В сети публикуют кадры с густым дымом, видно, что огонь охватил огромную площадь. Также на более новых видео видно, что на складе обвалилась крыша.





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