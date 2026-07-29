Член «Лело»: отставка Рухадзе показывает, что «Мечта» утопает в коррупции

29.07.2026 13:15





«Отставка министра культуры Тинатин Рухадзе свидетельствует о том, что «Грузинская мечта» утопает в коррупции», заявил член коалиции «Лело – Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



«То, что Тинатин Рухадзе, направляясь вчера в прокуратуру, объявила о своей отставке через пост в Facebook – еще одно свидетельство того, что «Грузинская мечта» утопает в коррупции.



Высокопоставленные представители «Грузинской мечты» соревнуются между собой в разделе народных денег. Когда в команде Иванишвили решают, что кого-то нужно сделать крайним, мы видим, что человека либо вынуждают уйти с должности, либо отправляют в тюрьму.



Именно об этом мы — «Сильная Грузия – Лело», свободные граждане и представители оппозиции, говорим уже много лет. «Грузинская мечта» создала в стране систему коррупции и вывела ее на беспрецедентный уровень. Это происходит как на уровне премьер-министров и министров, так и на самых низких уровнях государственного аппарата.



Системную коррупцию невозможно победить показательными судебными процессами против одного-двух человек. Она будет побеждена только после смены режима «Грузинской мечты»», — заявил Сиоридзе.



Напомним, министр культуры Тинатин Рухадзе объявила об отставке. В опубликованном в Facebook заявлении она объяснила свое решение состоянием здоровья и отметила, что не может уделять работе столько внимания, сколько считает необходимым.



Источник: SOVA

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