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МИД Грузии: Науру разорвала дипотношения с Абхазией и Цхинвальским режимом


29.07.2026   13:55


Министерство иностранных дел приветствует решение, принятое исполнительным органом Республики Науру, кабинетом Науру об отмене дипломатических отношений между «Республикой Науру и Республикой Южная Осетия, также известной как Государство Алания» и «Республикой Науру и Республикой Абхазия».

По информации МИД, данным решением подтверждается, что уважение и соблюдение норм международного права является основой здоровых международных отношений.

«Грузия выражает готовность установить дипломатические отношения с Республикой Науру и содействовать активизации двустороннего сотрудничества на основе общих интересов», - отмечается в информации.


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