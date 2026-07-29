МИД Грузии: Науру разорвала дипотношения с Абхазией и Цхинвальским режимом

29.07.2026 13:55





Министерство иностранных дел приветствует решение, принятое исполнительным органом Республики Науру, кабинетом Науру об отмене дипломатических отношений между «Республикой Науру и Республикой Южная Осетия, также известной как Государство Алания» и «Республикой Науру и Республикой Абхазия».



По информации МИД, данным решением подтверждается, что уважение и соблюдение норм международного права является основой здоровых международных отношений.



«Грузия выражает готовность установить дипломатические отношения с Республикой Науру и содействовать активизации двустороннего сотрудничества на основе общих интересов», - отмечается в информации.





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