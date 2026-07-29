Саакашвили: Запирайте меня сколько хотите, я выйду из тюрьмы, как Нельсон Мандела

29.07.2026 14:58





«Если вы полностью меня изолируете и не дадите людям меня увидеть — ничего страшного. Уже готовится мой аватар с искусственным интеллектом, который выглядит лучше меня, но это я. Он говорит как Миша в свои лучшие времена, у него такие же жесты и мимика, как у Миши, и на нем будет размещено всё, что я думаю», — заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на сегодняшнем судебном заседании.



По его словам, «из тюрьмы он выйдет так же, как вышел, в том числе, Нельсон Мандела».



«Так что запирайте меня сколько хотите, я выйду из этой тюрьмы. Чем дольше вы будете меня держать, тем больше вероятность этого. Я выйду из этой тюрьмы, как вышел Нельсон Мандела и сразу пришел к власти, как нынешний президент Бразилии вышел из тюрьмы и снова стал президентом, как нынешний премьер-министр Малайзии прямо из тюрьмы стал премьер-министром.



Вы создадите роль и функцию для »Революции роз 2”, приведете к новой власти, но моя функция не в том, чтобы я сам пришел к власти. Моя функция — вместе со мной привести совершенно новое поколение, людей с другим мышлением.



Мы придем к власти не ради самих себя, а для того, чтобы восстановить независимый курс Грузии, быстрое развитие, открыть глаза каждому грузину. Мы принесем справедливость, не будем ходить по одному и тому же ужасному кругу», — заявил Михаил Саакашвили.





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