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Трамп рассказал, как прошла его встреча с Зеленским
29.07.2026 12:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Трамп, в ходе встречи они с Зеленским обсудили множество вопросов.
"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", – рассказал он.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".
Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провёл в Белом доме более часа.
По данным СМИ, президенты обсуждали дипломатические усилия по прекращению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.
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