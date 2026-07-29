Трамп рассказал, как прошла его встреча с Зеленским

29.07.2026 12:26





Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".



Как отметил Трамп, в ходе встречи они с Зеленским обсудили множество вопросов.



"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", – рассказал он.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".



Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провёл в Белом доме более часа.



По данным СМИ, президенты обсуждали дипломатические усилия по прекращению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.





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