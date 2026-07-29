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Трамп рассказал, как прошла его встреча с Зеленским


29.07.2026   12:26


Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским прошла очень хорошо. Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, в ходе встречи они с Зеленским обсудили множество вопросов.

"Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили много вопросов. Встреча прошла очень хорошо", – рассказал он.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провёл в Белом доме более часа.

По данным СМИ, президенты обсуждали дипломатические усилия по прекращению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.


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