Национальный банк Грузии сохраняет ставку монетарной политики без изменений на уровне 8,25%

29.07.2026 13:08





Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании 29 июля 2026 года оставил ставку монетарной политики без изменений. Ставка составляет 8,25%.



По информации Национального банка Грузии, в июне 2026 года годовая инфляция в стране составила 5,8%. Как отмечают в банке, инфляция по-прежнему превышает целевой уровень главным образом из-за роста цен на энергоресурсы.



«На фоне новой эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке волатильность мировых цен на нефть вновь возросла. Вместе с тем текущие рыночные тенденции указывают на то, что цены остаются ниже уровней, зафиксированных в период предыдущей эскалации. В то же время затягивание конфликта усилило риски косвенного инфляционного воздействия роста цен на энергоресурсы.



Показатель базовой инфляции, который лучше отражает долгосрочные инфляционные процессы и инфляционные ожидания, остается близким к целевому уровню. В частности, в июне базовая инфляция (без учета продовольствия, энергоносителей и табачной продукции) составила 3,2%. Однако инфляция в сфере услуг ускорилась до 4,1%. Это указывает на то, что, несмотря на умеренный уровень базовой инфляции, риски усиления эффектов второго раунда по-прежнему остаются значимыми.



Согласно обновленному базовому сценарию Национального банка, вклад энергоресурсов в инфляцию в текущем году останется существенным. С учетом этого средняя инфляция в 2026 году составит 5,2%. Со второй половины 2026 года инфляция начнет снижаться и в среднесрочной перспективе постепенно приблизится к целевому уровню в 3%.



Экономическая активность сохраняет устойчивость, несмотря на внешние шоки. По предварительным данным, в мае 2026 года экономический рост составил 6,4%, а за первые пять месяцев года в среднем — 7,8%. Основным источником роста остаются высокопроизводительные отрасли сферы услуг, что сдерживает инфляционное давление со стороны спроса. Кроме того, как и ожидалось, негативное влияние конфликта на Ближнем Востоке на внешний спрос остается ограниченным. Соответственно, согласно обновленному базовому сценарию, прогноз экономического роста на 2026 год сохранен на уровне 6,5%.



Геополитическая ситуация и ее экономические последствия по-прежнему остаются одним из основных рисков для перспектив мировой экономики. На фоне сохраняющейся неопределенности Комитет по денежно-кредитной политике наряду с базовым сценарием рассмотрел сценарии как повышенной, так и пониженной инфляции.



В случае реализации сценария повышенной инфляции фундаментальные процессы потребуют более высокой траектории ставки денежно-кредитной политики по сравнению с базовым сценарием. Такой сценарий предполагает более продолжительное обострение геополитической ситуации, что приведет к дополнительному росту мировых цен на энергоресурсы. Это отразится на стоимости топлива на внутреннем рынке, а через увеличение транспортных и производственных затрат — и на ценах других товаров и услуг. Кроме того, неблагоприятные климатические условия в последнее время создают дополнительные риски роста мировых цен на продовольственное сырье. В случае реализации этих рисков инфляция окажется выше, чем предполагает базовый сценарий.



В то же время сценарий пониженной инфляции, рассмотренный комитетом, предполагает возможность более быстрого, чем в базовом сценарии, возвращения ставки денежно-кредитной политики к нейтральному уровню. В последние годы благодаря структурным изменениям в экономике увеличивается вклад более производительных и менее импортозависимых отраслей, что одновременно укрепляет внешние позиции страны. Согласно базовому сценарию Национального банка, эта тенденция будет постепенно нормализоваться, однако не исключено ее сохранение и в долгосрочной перспективе. В этом случае более высокий потенциал экономического роста снизит инфляционное давление со стороны спроса, а сильная внешняя позиция и низкая премия за суверенный риск будут способствовать фундаментальному укреплению эффективного обменного курса, оказывая дополнительное дезинфляционное воздействие. Кроме того, одним из факторов реализации сценария пониженной инфляции может стать быстрое снижение цен на энергоресурсы в случае скорой деэскалации геополитической ситуации. В результате общая инфляция быстрее приблизится к целевому уровню, чем предполагает базовый сценарий.



Исходя из текущей макроэкономической ситуации, обновленных сценариев и оценки рисков, Комитет по денежно-кредитной политике счел целесообразным на данном этапе сохранить ставку без изменений. Вместе с тем, с учетом возросших инфляционных рисков, жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться в течение более продолжительного периода. Национальный банк продолжает внимательно отслеживать интенсивность влияния внешних шоков на экономику Грузии. Если инфляционные риски, включая эффекты второго раунда и инфляционные ожидания, усилятся сильнее прогнозов, Национальный банк готов дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику. Реакция регулятора направлена на то, чтобы после исчерпания инфляционного шока со стороны предложения инфляция как можно быстрее вернулась к целевому уровню в 3%», — говорится в сообщении Национального банка Грузии.



По информации Национального банка Грузии, следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 9 сентября 2026 года.





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