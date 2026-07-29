СГБ: Задержаны члены одной из крупнейших преступных группировок, действующих за рубежом

29.07.2026 13:34





Сотрудники Департамента государственной безопасности Службы государственной безопасности Грузии задержали трех иностранных граждан по факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает СГБ.



По данным ведомства, расследованием установлено, что задержанные являются членами сети одной из крупных преступных группировок, действующей за рубежом, которые незаконно ввозили в Грузию огнестрельное оружие и боеприпасы для последующей реализации. Сотрудники Департамента государственной безопасности задержали их в Тбилиси, на месте совершения преступления.



«В результате обыска личных вещей задержанных, их автомобилей и временного места проживания в качестве вещественных доказательств изъяты подготовленные к сбыту незаконные огнестрельные оружия, боеприпасы, предположительно наркотическое средство, а также электронные устройства. При первичном осмотре на указанных устройствах были обнаружены фото- и видеоматериалы, отражающие различные преступные действия, в том числе сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.



Служба государственной безопасности продолжает расследование с целью установления, выявления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, связанных с международной преступной сетью.



На данном этапе расследование проводится по части 5 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет», — говорится в сообщении СГБ.







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