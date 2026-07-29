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Россия объявила в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова - СМИ


29.07.2026   11:32


Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ России.

«Дурову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьей 205.1 (содействие террористической деятельности)», - говорится в заявлении.

По данным ведомства, «администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки трактов и массовых убийств».


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