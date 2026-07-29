Россия объявила в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова - СМИ

29.07.2026 11:32





Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ России.



«Дурову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьей 205.1 (содействие террористической деятельности)», - говорится в заявлении.



По данным ведомства, «администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки трактов и массовых убийств».





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