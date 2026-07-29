Сотрудника патрульной полиции задержали по делу о незаконном распространении интимных фото

29.07.2026 12:05





Задержанный по делу о вмешательстве в частную жизнь оказался сотрудником патрульной полиции МВД Грузии.



Сегодня прокуратура сообщила о задержании мужчины по обвинению в нарушении тайны личной жизни и преследовании.



По данным следствия, обвиняемый через WhatsApp получил и незаконно хранил фотографии интимного характера, принадлежавшие трём потерпевшим. Снимок одной из женщин он затем отправил другому человеку через Messenger.



Кроме того, мужчина, как утверждает прокуратура, систематически следил за одной из потерпевших, появлялся возле её дома и пытался вступать с ней в нежелательное общение.



В результате женщина испытывала серьёзное психологическое давление и была вынуждена существенно изменить привычный образ жизни.





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