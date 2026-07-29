Во втором квартале 2026 года доходы от туризма в Грузии составили 1,1 млрд долларов

29.07.2026 11:59





Во втором квартале 2026 года доходы от туризма в Грузии составили 1,1 млрд долларов - снижение на 3,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Galt & Taggart отмечает, что снижение, в основном, обусловлено уменьшением доходов от путешественников из Ближнего Востока. Число туристов из Ирана сократилось на 65,1%, Саудовской Аравии - на 61,9%.



Число туристов из Турции снизилось на -10,9%.



Снижение частично компенсировал рост доходов от туристов из стран ЕС (+12,1%), России (+10,1%), Украины (+49,8%), Азербайджана (+10,3%).



В целом доходы от туризма в первом полугодии 2026 года снизились на 2% и составили 1,9 миллиарда долларов.



До конца года, по пронозам Galt & Taggart, доходы от туризма достигнут 4,9 миллиарда долларов.



По данным Нацбанка, больше всего денег в Грузии тратят израильтяне — каждый в среднем 1519 долларов на поездку. Затем в списке самых богатых идут туристы из Саудовской Аравии — 1469 долларов, а также Украины — 1429 долларов.



Путешественник из ЕС тратил в Грузии 1347 долларов.



За первые шесть месяцев 2026 года Грузию посетили 610,8 тысячи граждан РФ, потративших в стране около 307 млн долларов. То есть в этом году в среднем один россиянин тратил в Грузии 503 доллара.



Между тем из стран Евросоюза и Великобритании в Грузию за те же полгода приехали всего 249,2 тысячи человек, однако потратили эти туристы рекордные 336 млн — то есть больше, чем свыше полумиллиона российских туристов, или почти в 2,7 раза больше, чем средний российский турист.





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