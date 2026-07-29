В Грузии уже 16 дней ищут известного тайского блогера

29.07.2026 12:02





В Грузии продолжаются поиски тайского блогера Hlun Solo. Связь с ним пропала после 13 июля.



По словам близких, он путешествовал по стране один и снимал материалы для своего блога. Его точное местонахождение неизвестно.



«Друзья, в Грузии пропал известный тайский блогер Hlun Solo. Семья не может связаться с ним с 13 июля. Он путешествовал один и снимал туристический контент. Если кто-то видел его или располагает какой-либо информацией, пожалуйста, напишите мне лично или оставьте комментарий», — написал Шота Андриадзе в социальных сетях.



Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят откликнуться.





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