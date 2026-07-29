Началась публикация первичных результатов Единых национальных экзаменов

29.07.2026 12:40





Началась публикация первичных результатов Единых национальных экзаменов 2026 года для абитуриентов.



Об этом сообщает Национальный центр оценки и экзаменов.



На данный момент опубликованы первичные результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе, осетинскому языку, истории, химии, изобразительному и прикладному искусству, а также гражданскому образованию.



«Чтобы узнать свой результат, абитуриент должен зайти на сайт online.naec.ge и в соответствующем поле указать личный номер и восьмизначный пароль. На своей персональной странице экзаменуемый может ознакомиться с копией своей работы, а также увидеть первичный, «сырой» балл, полученный по соответствующему предмету.



Максимальный балл за тест по грузинскому языку и литературе, осетинскому языку и истории - 60, минимальный проходной балл - более 15.



Максимальный балл за тест по химии - 63, минимальный проходной балл - 16.



Максимальный балл для сдачи экзамена по изобразительному и прикладному искусству - 70, минимальный проходной балл - 18.



Максимальный балл за тест по гражданскому образованию - 60, минимальный проходной балл - 16.



Возможность преодолеть проходной барьер по грузинскому языку и литературе, а также по истории сохраняется и у тех абитуриентов, чей балл после выравнивания превысит 15.



Набрал ли абитуриент проходной балл, станет известно после объявления окончательных результатов», - говорится в информации.





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