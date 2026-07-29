На границе Литвы и Беларуси обнаружили недостроенный туннель

29.07.2026 15:10





Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) обнаружили в Варенском районе страны недостроенный туннель, который, как предполагается, должен был служить для проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву. Об этом пишет LRT.



По информации VSAT, подземный туннель, который рыли вблизи села Пертакас, был обнаружен вечером 26 июля.



Отмечается, что когда пограничники прибыли на место происшествия, около 20 мужчин в гражданской одежде сбежали на территорию Беларуси.



Его длина составляет примерно 11 метров. По информации VSAT, его прокопали под патрульной тропой, и он простирался вглубь территории Литвы. Рядом были найдены бревна, которые, вероятно, предназначались для укрепления туннеля, а также выкопанный песок и ведра.



По предварительной информации, туннель еще не был достроен – за пределами патрульной тропы не было выхода, поэтому нелегальные мигранты или другие лица не могли воспользоваться им для проникновения в Литву.



Начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. Такое уголовное правонарушение карается штрафом, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.



Ранее сообщалось, что Литва выявляет десятки попыток незаконной перевозки мигрантов через туннели из Беларуси, при этом чиновники уверены, что к этой операции, скорее всего, причастны представители белорусского режима.



В мае VSAT не допустила в Литву 38 мигрантов, которые пытались попасть в страну из Беларуси через подземный туннель.





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