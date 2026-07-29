Черголеишвили: Думаю, что из Михаила Саакашвили больше получится адмирал Нельсон

29.07.2026 17:17





Лидер партии «Федералисты» Тамар Чхерголеишвили отреагировала на заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сделанное им сегодня на судебном заседании, где он говорил о своём освобождении из тюрьмы.



«Мне кажется, из тебя больше получится адмирал Нельсон, ты отправишься на Нильскую битву и победишь Наполеона, победоносный главнокомандующий», — написала Тамар Чхерголеишвили в социальной сети.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе заявил:



«Запирайте меня, сколько хотите, я выйду из тюрьмы так же, как Нельсон Мандела — прямо из тюрьмы пришёл к власти. Вы создадите функцию для »Революции роз 2”.







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