Мужчина облился бензином и поджег себя в городе Карели

29.07.2026 21:12





Мужчина облился бензином и поджег себя в городе Карели, это город недалеко от Гори, около 100 км от Тбилиси.



Из местной больницы его перевезли в ожоговый центр Тбилиси, с поражением 70-80% тела. На данный момент предположительно известен только род занятий мужчины - водитель такси, пишет IPN.



МВД возбудило уголовное дело по 115 статье УК - доведение до самоубийства.



Источник: Новости - Грузия

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