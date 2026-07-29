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Мужчина облился бензином и поджег себя в городе Карели


29.07.2026   21:12


Мужчина облился бензином и поджег себя в городе Карели, это город недалеко от Гори, около 100 км от Тбилиси.

Из местной больницы его перевезли в ожоговый центр Тбилиси, с поражением 70-80% тела. На данный момент предположительно известен только род занятий мужчины - водитель такси, пишет IPN.

МВД возбудило уголовное дело по 115 статье УК - доведение до самоубийства.


Источник: Новости - Грузия
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