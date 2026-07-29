Грузия отказала в международной защите 17 украинцам, которые год живут в подвале КПП

29.07.2026 22:28





Власти Грузии отказались предоставлять международную защиту 17 гражданам Украины, которые около года находятся в подвале на КПП «Дариали» на границе с Россией. Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Циала Ратиани, представляющая украинцев.



Около трех недель назад представители властей провели с украинцами интервью и приняли их заявления на получение защиты. Департамент миграции МВД Грузии отказал им, это решение представители украинцев безуспешно обжаловали в суде.



«Служба государственной безопасности, контрразведка, посчитала, что это нецелесообразно, что они представляют опасность для Грузии. Мы не можем узнать, по какой причине они так решили — это государственная тайна, только судья может ознакомиться», — добавила Ратиани.



17 заявителей, добавила адвокат, до сих пор находятся в том же подвале на КПП, где они провели весь последний год.



С начала полномасштабного вторжения Грузия часто использовалась гражданами Украины как транзитный маршрут для выезда из России в Европу. Кроме того, иногда российские власти подвозили к границе с Грузией выдворяемых граждан Украины, и Грузия принимала их, порой даже без документов.



Однако летом 2025 года грузинские власти вдруг прекратили принимать украинцев, у которых не было необходимого набора документов. Россия их тоже не принимает: у некоторых есть судимости в Украине или России, за другими числятся нарушения миграционного режима.



Прошлым летом около ста украинцев застряли на российско-грузинской границе, однако большинство из них затем вернулись в Украину специальным авиарейсом. Как рассказали «Медиазоне» те, кто остался на КПП, многие из пассажиров этого рейса по прилете были мобилизованы в ВСУ — это основная причина, по которой живущие на КПП люди отказываются возвращаться на родину.





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