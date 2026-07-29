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В Абхазии признали прекращение дипломатических связей со стороны Науру
29.07.2026 22:45
По заявлению т.н. «министерства иностранных дел» оккупированной Абхазии, на Науру было оказано «беспрецедентное давление» с целью прекращения с ними дипломатических отношений.
Заявление об этом распространяет т.н. «министерство иностранных дел» оккупированной Абхазии.
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия с сожалением констатирует вынужденный характер решения Республики Науру о прекращении дипломатических отношений с Республикой Абхазия, принятого в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления…
Развитие взаимодействия между Республикой Абхазия и Республикой Науру неизменно сталкивалось с противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров. По мере перехода совместных инициатив в практическую плоскость против Республики Науру была развязана кампания агрессивного внешнего давления. Был задействован весь арсенал недопустимых методов удушения и принуждения - от бесцеремонного политического шантажа и грубого дипломатического давления до откровенных финансово-экономических репрессий и карательных санкционных мер, направленных на пересмотр суверенного выбора Республики Науру», - говорится в заявлении т.н. «внешнеполитического ведомства» оккупированного региона.
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