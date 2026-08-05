В Германии предотвратили покушение российских спецслужб на поставщика дронов для Украины

05.08.2026 22:01





Нанятые российскими спецслужбами «одноразовые агенты» следили за Штефаном Туманном, гендиректором и главным инженером немецкого стартапа Donaustahl. Компания с 2023 года производит вооружения и электронику, прежде всего боевые дроны, которые поставляются украинским войскам. Туманн не раз резко высказывался по поводу развязанной Россией войны против Украины и ее агрессивных действий против Европы. «Россия не хочет мира. Она хочет уничтожения Запада, — писал он в LinkedIn. – Я всего лишь мелкая сошка, но я направляют все свои силы против этих амбиций».



В отчете Федерального управления по защите Конституции (BfV), немецкой службы внутренней разведки, дело против Туманна квалифицируется как предполагаемое спланированное покушение, сообщает Die Ziet, ознакомившаяся с документом и другими материалами дела. По информации газеты, еще одна немецкая оружейная компания находится в поле зрения российских спецслужб, и следователи не исключают возможности того, что жизни ее руководителя также угрожает опасность. В 2024 году в Германии была вскрыта попытка покушения на Армина Паппергера, гендиректора крупнейшего оборонного концерна Европы Rheinmetall.



Немецкие органы безопасности получили информацию о том, что Туманн находится в группе высокого риска, в декабре 2025 года от иностранной разведслужбы, отмечает Die Zeit. Вскоре после этого баварские власти арестовали Сергея Н., который следил за домом руководителя Donaustahl. Он был отпущен из-под стражи до того, как следователи проанализировали его мобильные телефоны, бежал с семьей в Испанию и оттуда связывался со своими российскими кураторами. Но был арестован по ордеру, выданному впоследствии в Германии.



Следователи быстро поняли, что Сергей был не профессиональным агентом, а «расходным материалом». Бывший каменщик из Харькова в последнее время жил в Германии с семьей. После его переезда в Испанию слежку за Туманном продолжила столь же не подготовленная румынка Алла С.



Найм, в основном через мессенджеры, малообеспеченных, уязвимых, нередко имеющих криминальное прошлое людей стал характерным подходом российских спецслужб, которые в период войны с Украиной лишились многих своих шпионов в Европе. Одноразовым агентам, среди которых уже не раз встречались и бежавшие от войны в страны ЕС украинцы, предлагают неплохие деньги за слежку, осуществление диверсий, поджогов, актов вандализма.



Владимир Путин все больше полагается на гибридную войну, которая дает возможность, используя неоднозначность ситуации, отрицать свою причастность к враждебным действиям, писал Джек Джармон, который в 1990-е годы был техническим советником от USAID при правительстве России, затем преподавал международные отношения, а сейчас входит в редакционный совет проекта PostPravda.info. Затраты невелики, при этом гибридные операции сеют страх и раздор среди населения, позволяют проверить и проанализировать реакцию Запада — как в военном, так и в политическом плане, отмечал Джармон: «Беспредел является моральным и поведенческим ориентиром в гибридных операциях России. Теоретически он подразумевает полное пренебрежение нормами. На практике же зачастую определяется взаимодействием между официальными госструктурами и организованной преступностью».



Анализ данных телефонов Сергея Н. показал, что он, по всей видимости, поддерживал связь с российской разведкой, пишет Die Zeit. Кроме того, следователи узнали о попытках слежки за отцом Туманна с целью получения информации о местонахождении его сына.



В марте 2026 года Сергей Н. был арестован в Испании (немецкий суд, правда, включил в ордер на арест в качестве обоснования только подозрение в шпионаже, но не попытку покушения), а Алла С. — в земле Северный Рейн – Вестфалия.



Туманн, который находится под усиленной охраной, опубликовал письмо из прокуратуры по своему делу и написал:



Уважаемые приспешники Москвы... вы меня не сломите.





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