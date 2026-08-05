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Венгерский журналист задержан сотрудниками миграционной службы Грузии


05.08.2026   21:37


Венгерский журналист и гражданский активист Ласло Роберт Мезеш (László Róbert Mézes) был задержан сотрудниками миграционной службы, сообщила в FB член коалиции «За перемены» и адвокат Марика Аревадзе.

По её словам, адвокат уже выясняет обстоятельства произошедшего. При этом она утверждает, что журналист находится в Грузии на законных основаниях.

«По моей информации, миграционная служба задержала Ласло Роберта Мезеша. Адвокат выясняет детали, позже сообщим дополнительную информацию. При этом он находится в стране легально», — написала Марика Аревадзе


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