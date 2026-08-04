США ввели дополнительные санкции против РФ

04.08.2026 20:02





Соединенные Штаты ввели санкции против ряда структур Министерства обороны России, а также двух российских компаний и пяти россиян.



Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ Государственного департамента США был опубликован 4 августа.



Госдеп заявил, что включение указанных лиц и структур в санкционный список произошло за деятельность, подпадающую под действие закона о нераспространении ядерного оружия в Иране, Северной Корее и Сирии (INKSNA). Само решение было принято еще 24 июля.



В списке фигурируют Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ и его структуры, Сухопутные войска РФ и их структуры, Управление перспективных межведомственных исследований и спецпроектов при Минобороны РФ и его структуры; 1061-й Центр материально-технического обеспечения.



Также в список включены компании "Гедион Альфа" и International Invest.



Физические лица – граждане РФ, включенные в список: Александр Иванович Приходько, Андрей Гусев, Андрей Владимирович Косолапов, Владислав Антонович Морозик и Сергей Николаевич Цыбарев.



В этом же списке фигурируют лица и компании из Малайзии, Тайваня, Ирана, Сирии, Китая, КНДР.



Напомним, в США приближается принятие законопроекта о санкциях против РФ, одним из соавторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.



Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.



Также сообщалось, что ЕС пересматривает подход к санкциям против России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





