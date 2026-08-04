Саакашвили рассказал о своем пребывании в тюрьме

04.08.2026 19:58





«Поскольку условия моего заключения стали предметом общественного внимания, хочу сообщить дополнительные подробности. Я нахожусь в маленькой, тёмной, кишащей тараканами, плохо проветриваемой камере, где вместо туалета — »чечма». В таких же условиях здесь содержатся все политические заключённые», — написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



«1 октября исполнится пять лет моего заключения — ровно столько же, сколько в плену находился Сервантес. Согласно международным нормам, столь длительное содержание в одиночной камере приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению. Тюрьма расположена рядом с цементным заводом в Рустави, принадлежащим Иванишвили, и нас постоянно засыпает канцерогенной пылью с этого предприятия, из-за чего становится трудно дышать.



В отличие от 99% заключённых, всё это время мне запрещено совершать телефонные звонки, хотя это предусмотрено законом. Лишь в последнее время мне разрешили разговаривать с Алисой несколько минут в неделю. Мне отказывают во встрече с консулом Украины, в получении украинских печатных изданий и видеоматериалов. Моим адвокатам по непонятным причинам запрещено приносить фотографии, в том числе снимки моих детей и внука. Кроме того, многочисленным международным, правительственным и парламентским делегациям неоднократно отказывали в возможности посетить меня.



Одним словом, со мной обращаются как с военнопленным, только, в отличие от их российских начальников, не соблюдают Женевскую конвенцию. Всё это, как и мои пытки и отравление в начале заключения, конечно, направлено на то, чтобы сломить меня. Но Иванишвили, его шакалы »Коцеби» и его хозяин в Москве этого, разумеется, никогда не добьются», — написал Саакашвили.





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