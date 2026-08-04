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В Валенсии арестованы трое граждан Грузии
04.08.2026 16:26
В результате интенсивных следственных действий, проведенных в городе Валенсия, сотрудники правоохранительных органов Грузии и Испании арестовали трех граждан Грузии, членов организованной преступной группировки, и продолжаются активные полицейские мероприятия по задержанию четвертого члена группировки.
В спецоперации вместе со своими испанскими коллегами участвовал грузинский полицейский атташе.
Задержанные обвиняются в краже квартир, отмывании денег и членстве в организованной преступной группировке.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые систематически грабили жилые квартиры в Испании. По заранее разработанному плану они выбирали дома, где отсутствовали владельцы, незаконно проникали в них с помощью специальных инструментов и завладевали ценными вещами и деньгами.
В результате обыска личных вещей, транспортных средств и временного жилья задержанных сотрудниками правоохранительных органов были изъяты краденые вещи, крупная сумма денег и специальные инструменты, необходимые для совершения преступления.
В отношении задержанных принимаются соответствующие правовые меры в соответствии с законом.
Министерство внутренних дел Грузии в целях эффективной борьбы с международной организованной преступностью продолжает активно сотрудничать с правоохранительными органами государств-членов Европейского союза, Интерполом и Европолом посредством направления полицейских атташе в европейские страны.
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