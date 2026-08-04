Между Грузией и АБР подписано кредитное соглашение о строительстве Тбилисской объездной дороги

04.08.2026 16:13





Между Грузией и Азиатским банком развития (ADB) было подписано кредитное соглашение, предусматривающее выделение финансовых ресурсов в размере 250 миллионов долларов США на строительство Тбилисской объездной дороги. Об этом сообщает Министерство финансов Грузии.



Документ подписали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства Азиатского банка развития (ADB) в Грузии Лесли Беарман Лахм.



По информации ведомства, в рамках проекта предусмотрено строительство участка Тбилисской объездной дороги протяжённостью около 18,9 километра — четырёхполосной автомобильной дороги с разделительной полосой.



В частности, финансирование будет направлено на два участка Тбилисской объездной дороги: лот 4 (Тбилисский аэропорт — Лочини) и лот 5 (Лочини — Рустави).



«Данный проект имеет важное значение для развития транспортной сети страны. Новая магистраль разгрузит движение в столице, повысит безопасность транзитных потоков и будет способствовать увеличению пропускной способности транспортных коридоров страны.



В церемонии подписания приняли участие министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе, руководитель Департамента автомобильных дорог Леван Дарахвелидзе, представители министерств финансов и инфраструктуры, а также Азиатского банка развития.



Проект будет реализован Министерством инфраструктуры Грузии через Департамент автомобильных дорог», — говорится в распространённой информации.





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